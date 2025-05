Au lieu d’un déficit, La Chaux-de-Fonds enregistre un bénéfice

Keystone-SDA

La Ville de La Chaux-de-Fonds a enregistré un bénéfice de 2,85 millions de francs en 2024. Cette amélioration de près de 12 millions par rapport au budget est principalement liée à la hausse des recettes fiscales.

(Keystone-ATS) « Nous observons un rattrapage des manques à gagner générés par les différentes réformes fiscales introduites au niveau cantonal lors de la précédente décennie. Ceci s’explique en grande partie par une situation économique florissante dans notre région malgré les aléas géopolitiques. Il n’est cependant pas certain que cette tendance se confirme pour les prochains exercices », a indiqué mercredi le Conseil communal.

Pour l’exercice 2024, un prélèvement dans la réserve de politique conjoncturelle de 1,75 million de francs, prévu au budget, n’a pas été effectué.

Les charges d’exploitation d’environ 276 millions sont quasi conformes au budget mais 10,4 millions plus élevées qu’en 2023. Les charges liées au personnel sont notamment en hausse de près de 3 millions par rapport à 2023 mais sont « maîtrisées et conformes au budget », ont précisé les autorités communales dans le rapport.

Cette augmentation est liée aux échelons qualitatifs et quantitatifs, octroyés dès le 1er janvier 2024, et à la hausse de l’IPC accordée. Globalement, une baisse de l’effectif du personnel est constatée, avec 994 EPT (équivalent plein temps) contre 1006 budgétés et 999 en 2023.

Investissements pour 37,7 millions

De leur côté, les revenus d’exploitation, qui se sont montés à 270 millions de francs, ont progressé de 16,4 millions par rapport à l’année précédente, dont une augmentation de 8,4 millions des revenus fiscaux. Ceux des personnes morales ont fortement crû.

La Métropole horlogère a expliqué que l’année 2024 a été propice aux investissements, puisque près de 80% de ceux budgétés ont pu être réalisés. Les 37,7 millions de francs investis « ont permis de rénover des infrastructures vieillissantes ou de procéder à des travaux visant à améliorer la qualité de vie dans la ville et à augmenter son attractivité résidentielle et économique ».

Parmi les investissements figurent notamment la rénovation de la piscine des Mélèzes, la requalification de la Place du Marché et d’une partie de l’avenue Léopold-Robert, l’aménagement du Grand-Pont et le début des travaux de rénovation du Musée international d’horlogerie. Le Conseil communal a relevé que l’autofinancement (16,6 millions de francs) a été important en comparaison des exercices passés.