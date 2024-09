Au moins 16 morts dans des attaques israéliennes en Syrie

(Keystone-ATS) Au moins 16 personnes ont été tuées lundi dans une série de « frappes israéliennes » sur des sites militaires dans le centre de la Syrie, et des dizaines blessées, a annoncé l’agence officielle Sana. Une ONG fait état d’un bilan plus élevé de 25 morts.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé au Royaume-Uni mais qui dispose d’un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, a pour sa part fait état de 25 morts. Le chef de l’OSDH, Rami Abdel Rahman, a souligné qu’il s’agissait de « l’un des raids les plus violents » menés par l’aviation israélienne sur la Syrie.

L’ONG a précisé que des sites militaires sensibles avaient été visés par les attaques, qu’il a imputées aussi à Israël. Interrogée par l’AFP à Jérusalem, l’armée israélienne a déclaré « ne pas commenter les informations de médias étrangers ».

Centaines d’attaques depuis 2011

Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël y a mené des centaines d’attaques visant l’armée du président Bachar al-Assad et les groupes pro-iraniens qui le soutiennent.

« Le nombre de martyrs résultant de l’agression israélienne sur plusieurs sites dans les environs de Mesyaf s’est élevé à 16 », a déclaré le directeur de l’hôpital de cette région, cité par Sana, faisant état de « 36 blessés dont six dans un état grave ».

Le chef de l’OSDH a précisé à l’AFP que les frappes avaient visé « le centre de recherche scientifique de Mesyaf et des sites environnants ». Selon lui, ce centre dans lequel oeuvrent des experts iraniens « développe des armes, notamment des missiles de précision et des drones ».

Au moins 5 civils tués

L’OSDH a indiqué que les morts étaient « cinq civils, quatre militaires syriens, 13 Syriens travaillant pour des groupes pro-iraniens et trois victimes non identifiées ». L’OSDH a ajouté que les frappes avaient détruit « des bâtiments et des centres militaires ».

Pour sa part, l’agence Sana avait rapporté que « vers 23h20 dimanche, l’ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis le nord-ouest du Liban, visant un certain nombre de sites militaires dans la région centrale ». « Notre défense aérienne a abattu certains missiles », avait ajouté l’agence, citant une source militaire.

L’Iran condamne une « attaque criminelle »

Le ministère syrien des Affaires étrangères a vivement dénoncé dans un communiqué les frappes qu’il a imputées à Israël, l’accusant de tenter « de provoquer une escalade supplémentaire dans la région ».

A Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanani a également condamné cette « attaque criminelle » qu’il a imputée à Israël.

Les raids israéliens en Syrie se sont intensifiés après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, déclenchée par l’attaque du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

La Syrie a tenté de rester à l’écart des violences régionales, mais les attaques israéliennes visent fréquemment sur son sol des objectifs du Hezbollah libanais pro-iranien, qui échange des tirs avec l’armée israélienne depuis le sud du Liban.

Les autorités israéliennes commentent rarement ces attaques mais ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles ne permettraient pas à l’Iran, son ennemi juré, d’étendre sa présence en Syrie.

En avril dernier, un raid imputé à Israël avait visé le consulat iranien à Damas, tuant de haut gradés iraniens et menaçant d’embraser la région.

L’Iran avait riposté en menant une attaque inédite de drones et de missiles contre le territoire israélien. Les attaques israéliennes sur la Syrie avaient baissé en intensité depuis.