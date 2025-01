Audience TV en hausse à la RTS en 2024, le sport très suivi

Keystone-SDA

La RTS relève que 2024 a été une bonne année pour elle en termes d’audience. Celle-ci a significativement augmenté pour le numérique et la télévision sur le marché romand, grâce au sport notamment. Les résultats sont plus mitigés pour la radio.

(Keystone-ATS) « RTS 1 et RTS 2 ont réalisé de très bons scores d’audience, en hausse sensible par rapport à 2023″, se félicite l’entreprise jeudi. L’ »empreinte », soit le nombre de personnes qui suivent au moins 15 minutes consécutives d’une des deux chaînes dans la semaine, a atteint 54% des Romands (52,9% en 2023). La part de marché en prime time (18h-23h) a culminé à 37,2% (34,4% en 2023).

Au palmarès des 20 émissions les plus regardées, le 8e de finale de l’Euro entre la Suisse et l’Italie arrive en tête, avec une audience moyenne de 472’000 personnes (part de marché de 75,1%), devant le 19h30 du 3 mars (votation sur la 13e rente AVS) et la finale des Mondiaux de hockey sur glace (Suisse – Tchéquie).

A la radio, la part de marché de RTS Première a reculé de 30,5% à 28,4%. Mais Espace 2 a progressé.