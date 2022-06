Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Department Of Defence/ Handout

C’est arrivé en 2020 en Libye: un drone a abattu un humain sans en avoir reçu l’ordre. Et depuis 2017, on discute à l’ONU à Genève d’une interdiction des robots tueurs, mais les négociations piétinent. Même la Suisse n’est pas entièrement favorable à un traité international, pour des raisons à la fois commerciales et diplomatiques.

Qui dit robot tueur dit intelligence artificielle. Or pour l’instant, les règles de l’UE ou de l’UNESCO sur son utilisation éthique concernent des cas d’application civils et non militaires. Avec les progrès des nouvelles technologies, il devient de plus en plus difficile de distinguer le potentiel civil d’une avancée de son potentiel militaire.

Le gouvernement suisse s’était déjà opposé à une interdiction totale en 2017. Selon Berne, le risque serait l’interdiction de systèmes potentiellement utiles, comme ceux permettant d’éviter des dommages collatéraux sur la population. C’est pourquoi les discussions sur la réglementation les applications civiles et militaires devraient aller de pair.