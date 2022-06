Aujourd'hui en Suisse

© Keystone / Martial Trezzini

Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) lance un appel à la prudence et à la responsabilité personnelle aux Suisses de l'étranger et aux voyageurs. Vous prévoyez un voyage bientôt? Veillez à être bien préparé. Une page ad hoc du DFAE, avec des conseils et un questionnaire peut vous y aider.

En 2021, les représentations consulaires suisses à l’étranger ont dû ouvrir des dossiers pour 171 décès, 147 cas de maladie, 123 cas de détention, et la liste est encore longue, avec des accidents, des enlèvements et des rapatriements. Pour tester si vous avez pensé à tout pour les vacances d'été de cette année, lisez les conseils et répondez aux questions sur la page ci-dessous. C’est ce que recommande fortement le DFAE.