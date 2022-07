Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Sergey Kozlov

La Conférence de Lugano pour la reconstruction de l’Ukraine aura lieu les 4 et 5 juillet. La question centrale sera de savoir comment mettre l’Ukraine sur la voie de la reconstruction, malgré la guerre qui se poursuit.

Le sommet de Lugano était agendé avant que la Russie ne lance son assaut contre l’Ukraine le 24 février dernier. Il faisait partie d’une série de conférences internationales organisées dans plusieurs pays depuis 2014 visant à soutenir les efforts de réforme et de démocratisation du gouvernement ukrainien. Mais depuis l’invasion russe, la conférence a pris une nouvelle dimension.

Bien que la guerre ne soit pas terminée, les spécialistes estiment qu’il faut déjà commencer à élaborer un plan de reconstruction et de développement pour le pays. Pour Manal Fouani, représentante du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine, «il est essentiel de procéder dès que possible à des réparations rapides, à l’amélioration des infrastructures et des services publics. Et de veiller à ce que les moyens de subsistance, la production alimentaire et certaines activités économiques puissent bénéficier de soutiens directs.»

La lutte contre la corruption et les problèmes de santé mentale conséquents à la guerre font également partie des grandes questions qui seront sur la table à Lugano. Il ne faut toutefois pas en oublier l’approche holistique de la reconstruction. «Il existe des mesures physiques et des mesures immatérielles. Ces mesures doivent fonctionner de concert pour permettre le redressement. C’est particulièrement important en cas de conflits, la cohésion sociale et la boussole morale des communautés étant brisées», indique Manal Fouani.