Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Peter Klaunzer

Le Covid-19 repart à la hausse dans le monde entier, surtout en Méditerranée orientale, en Asie du Sud-Est et en Europe – donc aussi en Suisse. 46’025 nouveaux cas ont été enregistrés la semaine dernière, soit près de 13’000 de plus que la semaine précédente. Le pays est-il prêt pour cette nouvelle vague?

La Suisse est lanterne rouge en Europe occidentale pour la couverture vaccinale. 69% des personnes ont reçu deux doses, contre par exemple 79% en Italie et en France, ou 76% en Allemagne et 73% en Autriche. Il faut cependant tenir compte du fait que de nombreuses personnes non vaccinées ont contracté le Covid-19 et sont déjà guéries.

L’augmentation actuelle du nombre de cas est tout à fait normale et dépend du développement de variants plus infectieux. Pas de quoi paniquer, mais il faut rester vigilants, car les hôpitaux ne sont pas aussi bien équipés qu'en 2020. La mise en œuvre des mesures sanitaires incombe aux cantons et pour l’instant, ils n'ont émis que des recommandations pour les vaccinations et ont invoqué la responsabilité individuelle pour d'autres mesures, comme le port du masque.