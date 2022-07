Aujourd'hui en Suisse

Keystone

Les émissions de CO2 de la Suisse sont bien plus élevées que ce que l'on pensait jusqu'ici, révèle une étude. Avec ses entreprises internationales, le pays pollue autant que l’Indonésie, le Japon ou le Brésil.

Si on prend en compte l’influence de son économie mondialisée, la Suisse contribue à 2 ou 3% des émissions de CO2, au lieu de 0,1%, montre l’étude réalisée par le cabinet de conseil McKinsey, en collaboration avec la faîtière Economiesuisse et l'ONG WWF. Le document, relayé par la NZZ am Sonntag, a été publié dimanche sur internet par McKinsey.

La place financière helvétique joue aussi un rôle. Par ses investissements, crédits, actions et autres opérations, elle crée des émissions supplémentaires de 700 à 900 mégatonnes de CO2 par an, soit 15 à 20 fois plus que les émissions nationales.

Comme le reste du monde, la Confédération n’est donc pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050, estiment les auteur.es de l’étude. McKinsey souligne toutefois qu’en tant que centre économique et financier international, la Suisse dispose d'un levier important.