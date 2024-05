Baidu souffre de la conjoncture et de la concurrence

(Keystone-ATS) Le géant chinois de l’internet Baidu a annoncé jeudi la plus faible progression de son chiffre d’affaires trimestriel depuis plus d’un an. Le groupe pâtit d’une forte concurrence et du ralentissement économique en Chine.

Baidu, dont le siège est à Pékin, est le principal moteur de recherches en Chine et il tire une grande partie de ses revenus de la publicité.

Mais les annonceurs sont prudents pour leurs dépenses dans un contexte de ralentissement économique, tandis que ce créneau fait l’objet d’une âpre concurrence avec ses compatriotes Tencent (propriétaire de WeChat) et ByteDance (Douyin, TikTok).

Dans ce contexte, Baidu a fait état sur la période janvier-mars d’un chiffre d’affaires de 31,5 milliards de yuans (près de 4 milliards de francs), en hausse de 1% sur un an.

Il s’agit de la progression la plus lente depuis le quatrième trimestre 2022.

Son bénéfice net est quant à lui en repli de 6% sur un an à 5,4 milliards de yuans.

Les revenus tirés du coeur de métier de Baidu sont restés “stables”, tandis que l’intelligence artificielle (IA) a été un vecteur de “croissance” pour l’entreprise, a souligné Baidu.

Le groupe est à la pointe de l’innovation dans son pays sur ce créneau grâce à son robot conversationnel Ernie, une alternative à ChatGPT, bloqué en Chine.

L’intelligence artificielle, présentée comme une technologie d’avenir amenée à révolutionner l’autonomie des machines et leur interaction avec l’humain, fait l’objet d’un intérêt grandissant.

Ces résultats sont publiés au moment où une embellie semble se dessiner en Chine pour les géants du numérique, après plusieurs années de turbulences.

Le secteur de la tech a connu une brutale reprise en main des autorités pour davantage le réguler.

Ce tour de vis a fait perdre depuis 2020 des milliards de dollars de capitalisation boursière et a pesé sur la rentabilité des puissantes entreprises de l’internet.

Avec une économie sous pression, le pouvoir chinois semble désormais plus conciliant avec ce secteur-clé car il représente un important vivier de croissance et d’emplois.

Le groupe est par ailleurs très actif en ce qui concerne la voiture du futur. Il dispose dans plusieurs villes de Chine d’une flotte de taxis sans chauffeur, notamment à Pékin où ce service est pour l’heure limité à un quartier très spécifique.

Baidu a été dans la tourmente en Chine la semaine dernière après des propos de sa responsable de la communication, vantant des méthodes autoritaires auprès de ses employés. Elle a depuis quitté ses fonctions.