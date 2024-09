Baisse de fréquentation dans les piscines et bains publics du pays

(Keystone-ATS) Les piscines et bains publics de Suisse ont connu une nette baisse de fréquentation cet été en raison d’une météo en partie maussade. Les beaux jours de la fin du mois d’août n’ont pas permis de redresser la barre, montre un tour d’horizon de Keystone-ATS.

« Genève-Plage a connu une saison très compliquée en raison de la météo », a indiqué son directeur Christian Marchi. « Les mois de mai et juin ont été froids et pluvieux, et septembre est glacial ».

Les conditions ont été bonnes uniquement entre mi-juillet et début septembre. A une semaine de la fermeture (le 29 septembre), environ 190’000 entrées ont été comptabilisées, contre plus de 213’000 sur la saison dernière.

Sensible baisse aussi à la piscine extérieure de Delémont: 71’414 entrées ont été dénombrées, contre 82’294 en 2023 et 85’471 en 2022. Le mois d’août (30’738 entrées) a vu un afflux record, mais le reste de l’été fut décevant.

Pas mieux à Fribourg et outre-Sarine

A Fribourg, les Bains de La Motta, qui ont fermé le 15 septembre, ont vu défiler 154’000 personnes, contre 156’000 en 2023. Juillet et août ont été bons mais le début de saison a souffert de la météo, indique la Ville.

La piscine communale de Bulle (FR) a subi un recul de la fréquentation de 20% environ (quelque 75’000 passages contre 95’000 en 2023). L’affluence au retour des beaux jours, pendant la période des vacances scolaires, n’a de loin pas permis de compenser le début de saison qui avait été plus que timide à cause de la météo.

Le recul est plus net encore du côté de St-Gall. Les Bains de la ville ont enregistré 155’000 entrées, contre 202’000 en 2023, soit une chute de 30%.

A Zurich, les différents lieux de baignade publics ont vu affluer plus de 2 millions d’amateurs. C’est 400’000 de moins qu’en 2023, mais malgré tout un des quatre meilleurs résultats de l’histoire. La Ville se dit « satisfaite », vu les conditions. La saison se prolonge jusqu’à fin octobre en certains endroits.

Bonne fréquentation au Lido de Locarno (TI), qui a recensé un total de 185’000 visiteurs entre mai et juillet. Dans l’ensemble, août compris, l’affluence est stable par rapport à l’an passé.

A Bâle, les trois Bains publics ont totalisé 420’000 visiteurs, soit la cinquième affluence de leur histoire.

En nombre absolu, outre Zurich, la palme revient à Berne, dont les bains et piscines ont profité à 1,6 million de personnes (-5%). Le légendaire Marzili a enregistré à lui seul plus de 800’000 entrées.