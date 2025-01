Banque CIC Suisse se recentre sur les entreprises et Zurich

Keystone-SDA

La filiale suisse de Banque CIC a revu en profondeur sa stratégie dans la Confédération, après la fermeture de la succursale de Lucerne en 2024. L'établissement aux origines françaises entend se recentrer sur son coeur de métier et se développer davantage à Zurich.

(Keystone-ATS) « Il n’a plus été question de démultiplier des succursales, mais plutôt de proposer une palette plus complète et ciblée », explique la directrice générale, Livia Moretti, à l’agence AWP. Créé par des entrepreneurs bâlois en 1871, l’établissement vise les moyennes et grandes entreprises ainsi que les clients privés fortunés. Pour répondre à leurs besoins complexes, la banque opte pour une gestion en pôle de compétences permettant un accès direct, selon elle.

Banque Crédit Industriel et Commercial (Suisse) vise une croissance des activités de crédits et dépôts et entend renforcer ses fonds propres comme « levier de croissance » pour les entrepreneurs. « Notre actionnaire, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a injecté 300 millions de francs dans la banque », précise Mme Moretti. « C’est cet argent que nous souhaitons investir en Suisse. »

De l’ordre dans les succursales

Ouverte en janvier 2022, la succursale de Lucerne avait été fermée le 30 juin dernier, « sans que nous ne remarquions de perte significative de clients », précise Mme Moretti, en poste depuis février 2023 et auparavant au sein de la Banque centrale européenne (BCE). « Notre clientèle de Lucerne est aujourd’hui suivie et gérée par nos équipes basées à Zurich. »

De son côté, la succursale de Fribourg a connu du changement dès le 1er janvier avec le départ du directeur Pierre Schroeter, après 17 ans de service pour prendre sa retraite. « Il laisse sa place à une nouvelle équipe directionnelle bilingue », indique la banque soulignant la nécessité de proximité avec le tissu économique fribourgeois et bernois. Son successeur Noam Rey, au sein de la banque depuis 2015, était responsable du segment Banque Privée pour Fribourg et travaillait au développement de projets en lien avec les caisses de pension à l’échelle nationale.

Avec Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Sion et Lugano, la succursale de Zurich est l’un des sujets de l’année 2025. La banque souhaite davantage s’y développer, sans donner de précisions chiffrées ou datées pour l’heure. Ne souhaitant pas préciser les différences régionales en termes d’activités ou de clientèles, la directrice générale explique que toutes les succursales « forment un ensemble » avec une force de frappe d’un point de vue national et non uniquement cantonal.

Au total, le banque emploie 480 collaborateurs et dit poursuivre les recrutements, l’objectif étant de rallier 80 nouveaux collaborateurs d’ici fin 2027.

Fin juin 2024, la maison-mère française Crédit Mutuel Alliance Fédérale disposait de fonds propres supérieurs à 64 milliards d’euros, 6,4 millions de sociétaires et plus de 31 millions de clients dans le monde.

A la même date, Banque CIC (Suisse) affichait une somme au bilan de 13,2 milliards de francs, en hausse de 4,3% sur un an. Les résultats complets de l’exercice 2024 seront publiés le 24 avril.