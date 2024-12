Barry Callebaut a finalisé sa restructuration en Belgique

En Belgique, les syndicats présents chez Barry Callebaut se réjouissent d'avoir limité le nombre de licenciements à près de 170 lors de la conclusion des négociations, contre 478 prévus initialement.

(Keystone-ATS) Le fabricant de produits chocolatés aux racines belges assure se conformer à son plan BC Next Level dévoilé plus tôt cette année.

Au sud de Bruxelles, sur le site de Barry Callebaut à Halle, « après 10 mois de négociations et de nombreuses réunions, les représentants des travailleurs ont réussi à réduire de manière significative le nombre de licenciements lors de la première phase, le faisant passer de 178 à 18 licenciements – 12 ouvriers et 6 employés », selon le communiqué par la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC) Alimentation et Services.

L’organisation salue « une victoire importante pour les travailleurs, qui, grâce à l’engagement des syndicats, ont considérablement renforcé leur sécurité de l’emploi. » La CSC précise toutefois qu’une « deuxième phase de la restructuration, liée à l’introduction de l’automatisation, pourrait entraîner le licenciement de 22 travailleurs au maximum ».

Cette annonce intervient deux semaines après la conclusion des discussions sur d’autres sites dans le plat pays. La presse belge s’est faite l’écho des 150 suppressions d’emplois dans l’usine de Wieze, réputée pour être la plus grande de la multinationale, ainsi qu’à Lokeren, où le groupe zurichois avait notamment inauguré le « plus grand entrepôt de chocolat au monde » en 2021.

Ces 150 coupes « sont moins favorables en termes d’impact, avec beaucoup plus de licenciements », mais c’est « beaucoup moins que les 300 prévus » au départ, a déclaré auprès de l’agence AWP Hans Christiaens, secrétaire des secteurs services et industrie du syndicat SETCa Bruxelles-Halle-Vilvoorde. « Chaque licenciement est un de trop, mais c’est évidemment bien quand on arrive à réduire autant ce nombre ».

Des investissements promis

Le représentant du personnel se dit confiant pour la suite. « Dès le départ, il y avait des promesses d’investissements de la Suisse, notamment à Halle, car il y a de la place et donc des perspectives d’avenir », a ajouté le responsable. « Avec le maintien de l’emploi, Barry Callebaut voit un avenir dans le site ».

Abdelhafid El Kadi, permanent syndical de la CSC joint par AWP, a souligné que Barry Callebaut a promis 55 millions de francs pour le site de Halle, qui peuvent « correspondre à des transferts de tonnage ou à des heures supplémentaires pour répondre à une hausse de la demande, ce qui représenterait 45 emplois ».

Interrogée par AWP, une porte-parole de Barry Callebaut a confirmé que les discussions se sont terminées en Belgique, mais n’a pas détaillé le nombre précis de suppressions de postes dans le pays. « Nous sommes ravis d’avoir finalisé les négociations avec nos partenaires sociaux à Halle », après Wieze et Lokeren. Ainsi, « nous avons maintenant un accord pour les plans sociaux pour toute la Belgique », a-t-elle ajouté par écrit.

Il s’agit d’une « nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre (du plan) BC Next Level », annoncé en février dernier, « après l’achèvement réussi des plans sociaux à Norderstedt (Allemagne), en France, en Pologne, aux Pays-Bas et à Port Klang (Malaisie) ». Les discussions avec les partenaires sociaux se poursuivent en Italie, où la fermeture de l’usine d’Intra au bord du lac Majeur a été annoncée en septembre.

Le groupe assure se tenir à son plan comprenant jusqu’à 2500 suppressions d’emplois dans le monde, et maintient ses objectifs de 250 millions de francs d’économies, notamment par la numérisation, sans préciser les montants par pays. Dans le même temps, il assure « investir 500 millions de francs dans les régions les plus pertinentes pour nos clients ».

Le groupe, qui fait face à l’augmentation des prix du sucre et du cacao, a annoncé il y a un mois un bénéfice net en baisse sur son exercice décalé 2023/24, clos fin août, malgré des ventes en hausse et des volumes stables. Les économies ont été chiffrées à 18 millions de francs en 2023/24, et entre 70 et 80 millions pour l’exercice 2024/25.

La marque Callebaut, née en 1911 avec les premières tablettes de chocolat fabriquées par Octaaf Callebaut dans le village de Wieze, a fusionné en 1996 avec le français Cacao Barry.