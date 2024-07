Batteur historique de Pink Floyd, Nick Mason retrouve Montreux

Keystone-SDA

4 minutes

(Keystone-ATS) A 80 ans, Nick Mason est de retour à Montreux. Le batteur et cofondateur du groupe de rock anglais Pink Floyd était l’invité d’un atelier jeudi. Plus de 50 ans après leur venue sur la Riviera, l’occasion d’évoquer sa passion pour la musique. Avant un concert samedi.

Qui s’en souvient? Il faut dans tous les cas sacrément rembobiner le film de la mémoire. En septembre 1970 et novembre 1971, Pink Floyd donne quatre concerts à Montreux. C’est encore l’époque des débuts du légendaire groupe de Londres, avec sa musique psychédélique et expérimentale, qui cédera un an plus tard sa place à une période de transition vers le rock progressif.

Le leader originel Syd Barrett s’est fait évincer deux ans plus tôt en raison de ses instabilités constantes liées à sa consommation de LSD. Alors que sortent successivement les albums “Atom Heart Mother” (1970) et “Meddle” (1971), on retrouve donc Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright sur les bords du lac Léman.

Ils débarquent une première fois en automne 1970 au Casino de Montreux, pour un double concert organisé par Claude Nobs: le samedi soir 21 et le dimanche après-midi 22 novembre. L’événement attire des hippies de toute l’Europe.

Répertoire fondateur

Cinquante-quatre après, le retour de Nick Mason au Montreux Jazz Festival (MJF) fait inévitablement écho à cette première apparition, d’autant que son concert prévu samedi soir avec son groupe Saucerful of Secrets (du nom du deuxième album de Pink Floyd paru en 1968) revisitera pratiquement ce même répertoire fondateur.

Créé en 2018, son projet avec quatre autres musiciens, dont Gary Kemp (guitariste et cofondateur de Spandau Ballet) et Guy Pratt (collaborateur de Pink Floyd dès 1987), se concentre en effet sur les sept albums des années 1967 à 1972: de “Piper at the Gates of Dawn” (1967) à “Meddle” (1971) – où figure le mythique et atmosphérique morceau de 23 minutes “Echoes” – en passant par le disque à la vache iconique “Atom Heart Mother”.

Samedi, sur la scène du Casino, Nick Mason’s Saucerful of Secrets fera assurément revivre l’esprit originel et moins connu de Pink Floyd, en explorant sa propre liberté d’interprétation. “Tout est réarrangé (…) dans l’idée de retrouver l’essence, l’esprit de ces morceaux. Notre plaisir est de réexpérimenter à nouveau la musique, celle des débuts, comme Pink Floyd l’a d’ailleurs toujours fait”, glisse Nick Mason lors d’un “workshop” à Montreux.

Amour fou pour la musique

Le batteur historique de Pink Floyd, seul membre à avoir joué sur toute la quinzaine d’albums du groupe, a en effet participé jeudi à un atelier consacré au cycle de trois conférences “Montreux Ville Créative”. Il était invité en référence à la venue du groupe un an après pour la 26e édition du festival classique Septembre musical de Montreux-Vevey, là aussi pour deux concerts, les 18 et 19 septembre 1971. Au côté de son matériel électronique, Pink Floyd débarque alors avec un orchestre de chambre et un choeur contemporain.

Face à une salle du Memphis archicomble à la Lake House, Nick Mason a répondu à quelques questions. Considéré comme la véritable mémoire du groupe, il a tenu d’emblée à nuancer: “On m’a récemment fait passer un test en ligne sur la carrière de Pink Floyd et j’ai eu seulement 56% de réponses justes”, dit-il modestement, tout sourire.

Pourquoi avoir rempilé pour des tournées avec un nouveau groupe à passé 75 ans? “Parce que j’avais terriblement envie de faire et jouer de la musique. Cela me manquait trop. C’est tout ce qui compte, la musique, les arrangements courageux. Je suis très heureux d’avoir aujourd’hui mon propre groupe”, répond-il, avec flegme.

Il admet toutefois que Pink Floyd “lui manque parfois”. “J’aime toujours la musique que l’on a jouée. Les autres membres sont toujours en vie. Ce sont mes amis”. Comme une nostalgie apaisée pour le groupe de légende, qui a vendu plus de 360 millions d’albums à travers le monde.