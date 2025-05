Berne: décompte simplifié pour les prestations liées à un handicap

Keystone-SDA

Le canton de Berne simplifie dès à présent le décompte pour certaines prestations liées à la prise en charge ainsi que pour les soins prodigués aux personnes en situation de handicap vivant en home, en communauté d’habitation ou dans un environnement stable avec des proches. Cette décision du Conseil-exécutif est liée à une motion déposée par un député socialiste.

(Keystone-ATS) « Dans la mesure du possible, il faut que la prise en charge et les soins des personnes en situation de handicap restent assurés par les mêmes personnes qu’auparavant et faire en sorte que les solutions qui ont fait leurs preuves au quotidien puissent être maintenues », a indiqué jeudi le canton. Les prestations doivent être fournies par l’intermédiaire d’un service de maintien à domicile uniquement lorsque cela est opportun et proportionné.

La nouvelle loi, adoptée en 2023, veut permettre aux personnes en situation de handicap de mener une vie plus autodéterminée et autonome. L’élément central est l’adaptation du dispositif de financement des prestations de soutien. Sa phase d’introduction a démarré en 2024 et devrait s’achever en 2027.