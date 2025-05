Bienne: la réorganisation se poursuit au service des habitants

A la suite de la réorganisation en cours, les services des habitants et services spéciaux la Ville de Bienne (BE) deviendront dès le 1er janvier 2026 le Département de la population. Cette nouvelle entité sera directement subordonnée à la directrice de l’action sociale et de la sécurité, Natasha Pittet. L'objectif est de valoriser le département, le conduire plus étroitement et le rapprocher du niveau politique.

(Keystone-ATS) Un grand nombre de mesures « destinées à remédier aux lacunes identifiées sont déjà en cours de réalisation. Il s’agit d’améliorer la satisfaction de la clientèle par le biais d’un vaste processus de développement organisationnel », a indiqué mardi la Ville.

Un groupe de travail (task force) est chargé de traiter l’accumulation de dossiers en suspens. Les processus sont standardisés, documentés, optimisés et réorientés du point de vue de la clientèle.

Dans le domaine de l’informatique et de la téléphonie, des applications spécialisées pour garantir un traitement rapide des dossiers, une plus grande sécurité des données et une meilleure accessibilité téléphonique du personnel sont en cours d’évaluation. Le choix du système devrait être effectué à l’été 2025.

Enquête officielle

Pour rappel, en 2023, des incidents qui avaient conduit à une enquête pénale étaient survenus aux services des habitants et services spéciaux (SHS). Certaines tâches avaient été paralysées durant des semaines en raison d’une pénurie aiguë de personnel.

En 2024, le Conseil municipal a mandaté une enquête officielle afin de s’attaquer à ces problèmes. Il a lancé un processus de réorganisation à large échelle sur la base des recommandations qui en ont découlé. Le secteur police locale/SIP a été séparé des SHS au printemps 2025 et subordonné à l’inspection de police.