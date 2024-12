Bill Clinton est sorti de l’hôpital après une grippe

Keystone-SDA

Bill Clinton est sorti mardi de l'hôpital à Washington après y avoir été admis la veille pour une grippe, a annoncé un conseiller de l'ancien président américain de 78 ans.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’ex-président démocrate et sa famille « sont profondément reconnaissants pour les soins reçus » à l’hôpital universitaire de Georgetown à Washington, et sont « touchés par les messages bienveillants et les voeux de bon rétablissement qu’il a reçus », a déclaré son directeur adjoint de cabinet Angel Urena sur le réseau social X.

Ce conseiller avait annoncé l’hospitalisation la veille de l’ancien locataire de la Maison Blanche après que celui-ci eut « contracté une fièvre ».

Bill Clinton a connu de nombreux problèmes de santé par le passé, et avait déjà dû être hospitalisé en 2021 lorsqu’une infection urinaire s’était transformée en septicémie. En 2004, il avait subi un quadruple pontage coronarien pour libérer quatre artères bouchées, ainsi qu’une angioplastie en 2010.

Président des Etats-Unis de 1993 à 2001, le démocrate avait conquis la Maison Blanche à seulement 46 ans et a effectué deux mandats portés par la prospérité de l’Amérique, mais entachés par des scandales, dont la fameuse affaire Monica Lewinsky.

Il a connu une deuxième vie publique après la présidence, sous la forme d’une décennie consacrée à des oeuvres humanitaires avec sa fondation, ou de missions diplomatiques de haut vol, toutefois de plus en plus dans l’ombre de sa femme Hillary Clinton, cheffe de la diplomatie américaine sous Barack Obama puis candidate malheureuse à la Maison Blanche en 2016 face à Donald Trump.