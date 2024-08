Bond de la production du secteur secondaire au 2e trimestre

(Keystone-ATS) Les domaines de l’industrie et de la construction en Suisse ont connu un deuxième trimestre fructueux, leur production ayant progressé de 6,4% sur un an, la hausse plus vigoureuse depuis le 3e trimestre 2021 et donc la période postpandémique.

Les recettes du secteur secondaire ont également pris de l’embonpoint. La production industrielle a bondi de 8,0% en avril, de 8,6% en mai et de 5,6% en juin, indique vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS). Sur l’ensemble du trimestre, l’augmentation s’élève à 7,3%.

La construction n’affiche pas le même bilan: sa production n’a crû que de 0,8%, portée par le bâtiment (+2,9%) et le génie civil (+10,8%). En revanche, les travaux de construction spécialisés (-1,7%) ont tiré le secteur vers le bas.

Les chiffres d’affaires du secteur secondaires ont progressé de 4,7% durant la période sous revue, malgré un ralentissement de la hausse dans l’industrie. La croissance des recettes est ainsi passée de 8,5% en avril à 5,0% en mai, puis 3,4% en juin. Globalement, elle a atteint 5,4% sur l’ensemble des trois mois.

Les recettes de la construction ont grappillé 1,6%, dopées par le génie civil dont les revenus cumulés ont pris l’ascenseur (+13,1%). Les travaux de construction spécialisés (-0,6%) et le bâtiment (+2,9%) ont connu des évolutions différentes.