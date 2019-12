Die genaue Gewürzmischung der Appenzeller Bärli-Biberli ist geheim.

Si l’on trouve le biberli dans tous les bistrots au côté des chips et des flûtes salées, c’est parce que cela fait bien longtemps qu’il est devenu un en-cas de choix en Suisse.

Au XVIème siècle déjà, d’inventifs AppenzelloisLien externe eurent l’idée de fourrer un pain d’épice d’un mélange de noix. Le biscuit se distinguait également par les motifs qui l’ornaient, le plus souvent des scènes de vie rurale en Appenzell. Motifs que l’on retrouve aujourd’hui sur son emballage.

La recette du fameux fromage Appenzell n’est pas la seule tenue secrète, le mélange d’épices qui donne son goût si particulier aux biberlis l’est aussi!

Recette (pour 80 à 90 pièces):

Ingrédients

Pâte: 200g de miel; 100g de sucre; 5-7 c.s. de lait; 1 œuf entier; 1 jaune d’œuf; 1 sachet de sucre vanillé; 1 c.c. de cannelle en poudre; ¼ c.c. de clou de girofle en poudre; ¼ c.c. de cardamome en poudre; 1 pointe de couteau de noix de muscade ou d’épices pour pain d’épices; 500g de farine bise; ½ c.c. de levure;

Farce aux amandes: 150g d’amandes moulues émondées; 2 c.s. de sucre; 80g de miel; 1 blanc d’œuf; 1-2 c.s. d’eau de rose ou d’un peu d’arôme d’amande amère ou de pâte d’amande;

Du lait et de la crème pour badigeonner

Préparation

Pâte

Faire chauffer le miel, le sucre et le lait dans une casserole à petit feu en remuant. Verser dans un bol. Ajouter l'œuf entier, le jaune d'œuf, le sucre vanillé et les épices en fouettant. Mélanger la farine et la poudre à lever, ajouter en tamisant. Mélanger à l’aide d’une spatule pour former une pâte. Pétrir brièvement jusqu'à obtenir une surface lisse. Former un rectangle. Emballer dans du film alimentaire et laisser reposer 30 min.

Farce

Mélanger tous les ingrédients dans un saladier jusqu'à obtenir une consistance souple et homogène. Si la masse est trop humide, rajouter un peu d'amandes. Abaisser la pâte sur un plan légèrement fariné en un rectangle de 5 mm d'épaisseur. Découper en bandes de 7 cm de large. Façonner avec la pâte d'amande des boudins de l'épaisseur d'un doigt et de la longueur des bandes. Badigeonner les bandes d'eau et les garnir d'un boudin de pâte d'amande.

Rouler dans le sens de la longueur, presser soigneusement pour faire adhérer. Découper des triangles d'env. 3,5 cm de côté à l'aide d'un couteau aiguisé. Disposer sur une plaque chemisée de papier sulfurisé.

Préchauffer le four à 180°C (air chaud/chaleur tournante: env. 160°C). Badigeonner les biberlis de lait et les cuire 16-18 min à mi-hauteur. Badigeonner les biberlis encore chauds de crème. Laisser sécher sur la plaque.

Pour des biberlis plus petits, abaisser la pâte à une épaisseur inférieure et cuire moins longtemps.

La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox

