Calendrier des travaux revu à la rue de Carouge

Keystone-SDA

La Ville de Genève a reçu l'autorisation de construire pour la rénovation des rails du tram, le réaménagement, la piétonnisation et la végétalisation de la rue de Carouge entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins. Conséquence: le calendrier des travaux a été revu.

(Keystone-ATS) Dès lundi, l’ensemble du tronçon sera fermé à la circulation, ont annoncé mardi les trois maîtres d’ouvrage, à savoir la Ville de Genève, les Services industriels de Genève et les TPG. Les travaux en surface et en sous-sol seront réalisés en même temps pour que les travaux devant chaque bâtiment et commerce durent le moins longtemps possible. La fin du chantier est prévue pour mi-2027.

Pendant toute la durée des travaux, les trottoirs resteront ouverts, et l’accès aux bâtiments et commerces sera maintenu. Dans la mesure du possible, les cafés et restaurants pourront conserver leurs terrasses. Des travaux auront aussi lieu dans les rues voisines pour permettre le passage des bus durant l’interruption du tram, dès le 28 juin.

La Ville de Genève indique qu’elle examine la possibilité d’indemniser les commerçants affectés par les importants chantiers menés sur le domaine public. Elle porte d’ores et déjà une attention particulière à l’accessibilité et à la visibilité des commerces, avec notamment la mises en place de barrières basses à la rue de Carouge afin de dégager les vitrines.