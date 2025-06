Canton de Fribourg: offre développée pour les soins palliatifs

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat fribourgeois souhaite soutenir et renforcer les soins palliatifs. Il va mettre l'accent sur la formation, les besoins des personnes vulnérables et des proches aidants ainsi que la collaboration interprofessionnelle.

2 minutes

(Keystone-ATS) Avec sa stratégie 2024-2028, l’exécutif cantonal entend promouvoir les soins palliatifs en offrant une meilleure qualité de vie aux personnes concernées, indique mercredi la chancellerie d’Etat dans un communiqué.

Grâce à cette stratégie, approuvée par le Conseil d’Etat le 18 mars, la formation aux soins palliatifs va gagner en importance dans le domaine social. En effet, le personnel travaillant dans des institutions spécialisées sera sensibilisé et pourra être formé par des experts.

La formation en soins palliatifs – déjà ouverte au personnel soignant qui exerce dans des EMS et dans les organisations d’aide et soins à domicile – s’ouvrira également aux médecins répondants en EMS. Les professionnels de la santé travaillant dans des unités de médecine aiguë, de gériatrie et de soins intensifs bénéficieront également d’une telle formation.

L’offre destinée aux personnes vulnérables et aux proches aidants sera elle aussi enrichie. Le but est que les enfants et les personnes en situation de handicap puissent rester, dans la mesure du possible, sur leur lieu de vie, grâce à un accès facilité aux prestations de soins. Ces dernières leur seront délivrées jour et nuit. Les proches aidants pourront par ailleurs profiter de services de relève et d’accompagnement leur permettant de se reposer.

Forte augmentation des besoins attendue

Le Canton souhaite également renforcer la collaboration interprofessionnelle. Dans ce but, il va organiser une table ronde avec des experts des différentes professions concernées. Enfin, plusieurs manifestations permettront de sensibiliser le public à l’approche palliative.

Le budget de cette stratégie se monte à 695’000 francs.

Avec le vieillissement de la population, qui entraîne notamment une augmentation des maladies non transmissibles et neurodégénératives, les besoins en soins palliatifs devraient augmenter de 48% d’ici 2035, note encore la chancellerie d’Etat.