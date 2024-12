Centre de la Russie: des drones ukrainiens frappent Kazan

Keystone-SDA

Des drones ukrainiens ont endommagé samedi des immeubles à Kazan, ville du centre de la Russie à 1000 kilomètres de la frontière ukrainienne, ont indiqué des responsables locaux. Aucune victime ne serait à déplorer. En Ukraine, Moscou revendique la prise d'un village.

(Keystone-ATS) « Aujourd’hui, Kazan a subi une attaque de drones massive », a indiqué sur Telegram le dirigeant de la république du Tatarstan où la ville est située, Roustam Minnikhanov.

« Si auparavant des entreprises industrielles avaient été attaquées, désormais l’ennemi attaque des civils le matin, directement dans leurs maisons », a-t-il écrit.

« Incendies »

Des habitants ont été évacués, selon les autorités locales, mais leur nombre n’est pas connu. La mairie de Kazan a annoncé que ces attaques avaient provoqué des « incendies » dans plusieurs quartiers, et que les pompiers étaient sur place.

Des vidéos, publiées sur les réseaux sociaux et dans les médias russes, montrent des drones percutant plusieurs hauts immeubles et créant d’impressionnantes boules de feu. L’authenticité de ces images n’a pas pu être vérifiée par l’AFP.

Le service de presse de Roustam Minnikhanov a indiqué que huit drones avaient été enregistrés, et qu’aucune victime n’était pour l’heure à déplorer.

Le ministère russe de la Défense a lui accusé l’Ukraine d’avoir visé des « infrastructures civiles » à Kazan. Le ministère a affirmé que six drones avaient pu être neutralisés ou détruits, mais n’a pas précisé leur nombre total ou si certains appareils avaient atteint leurs cibles.

Sites industriels liés à l’armée

Kazan, sur les rives de la Volga, a subi à plusieurs reprises des attaques de drones venant d’Ukraine et visant des sites industriels liés à l’armée. La ville est située à environ 700 kilomètres à l’est de Moscou.

Le trafic aérien a été temporairement interrompu samedi matin dans l’aéroport de Kazan, selon l’agence de l’aviation civile russe (Rosaviatsia).

La république du Tatarstan a annoncé sur sa chaîne Telegram que tous les grands événements publics du week-end étaient annulés par mesure de sécurité, à l’approche des fêtes de fin d’année.

L’Ukraine n’a pour l’heure rien dit sur ces attaques que la Russie lui attribue. Le pays mène régulièrement des attaques de drones et de missiles, en représailles à l’assaut lancé par Moscou contre son territoire en février 2022.

Avancée dans l’est ukrainien

Vendredi, des frappes russes ont fait un mort et 13 blessés à Kiev, selon les autorités ukrainiennes. En fin de journée, cinq autres personnes sont mortes dans une attaque ukrainienne sur la région frontalière russe de Koursk, d’après le gouverneur local.

En parallèle, l’armée russe progresse en Ukraine à un rythme inédit depuis les premiers mois de 2022. Samedi, le ministère de la Défense a encore revendiqué la prise du village de Kostiantynopolské, à proximité de la ville de Kourakhové dont ses troupes semblent proches de s’emparer.

L’armée russe a fait chuter les forteresses ukrainiennes d’Avdiïvka en février et de Vougledar en octobre et se trouve aujourd’hui aux portes de plusieurs villes d’importance militaire, telles que Pokrovsk et Koupiansk.