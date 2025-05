Centres d’entretien routier à Neuchâtel: 56 millions demandés

Keystone-SDA

Les centres neuchâtelois d'entretien routier doivent être assainis et réorganisés, en collaboration avec la Confédération. Le Conseil d'Etat demande un montant global net de quelque 56 millions de francs, déduction faite d’une participation fédérale d’environ 66 millions.

1 minute

(Keystone-ATS) « Les centres d’entretien routier ne sont plus efficaces ni adaptés » dans le canton de Neuchâtel, alors qu’au niveau fédéral l’Office fédéral des routes (OFROU) a l’obligation d’assainir énergétiquement l’ensemble des centres d’entretien dévolus aux routes nationales, a indiqué jeudi le Conseil d’Etat. Plusieurs projets ont été développés pour répondre aux exigences climatiques et besoins de regroupement et d’assainissement cantonal.

« La volonté des instances cantonales et fédérales de collaborer à ces projets permettra de concrétiser des synergies intéressantes, non seulement sous l’angle fonctionnel et économique, mais également d’un point de vue territorial par la rationalisation des surfaces nécessaires », selon le gouvernement neuchâtelois.

Quatre crédits seront soumis au Grand Conseil portant sur un montant global net de quelque 56 millions de francs, déduction faite d’une participation fédérale d’environ 66 millions. Ils concernent la réalisation de trois projets mixtes canton-Confédération à La Chaux-de-Fonds, Boudry et Cressier, ainsi que de deux projets cantonaux d’assainissement à Boudevilliers et à La Brévine.