Un insigne du 1er août qui montre la voie

Pro Patria

La fondation Pro Patria vend les insignes pour les célébrations du 1er août depuis 1923.

Grâce aux recettes de ces ventes, elle a pu soutenir à ce jour plus de 5000 œuvres sociales et culturelles en Suisse. En 2024, l’insigne prend la forme d’un panneau indicateur de randonnée et rend ainsi hommage au loisir préféré des Suisses. L’insigne est en vente dès maintenant jusqu’à fin juillet dans 770 filiales de la Poste suisse et dans la boutique en ligne de Pro Patria.

Rütli (19 h), San Gottardo (23 h), Gruyères (41 h) et le Val Müstair (56 h) symbolisent la diversité linguistique et culturelle de la Suisse. Préserver cette richesse fait partie des objectifs prioritaires de la fondation Pro Patria. Les heures indiquées correspondent au temps de marche entre le siège principal à Zurich et le lieu concerné.

En s’inspirant du guide des randonnées, Pro Patria publie pour la première fois la brochure TRÉSORS DE RANDONNÉE. Elle réunit une petite sélection des trésors culturels soutenus par Pro Patria avec des suggestions de randonnée de Suisse Rando.

La fondation finance ses activités avec l’insigne du 1er août, mais également avec la surtaxe des timbres-poste Pro Patria. En hommage au 100e congrès de l’Organisation des Suisses de l’étranger «SwissCommunity», Sandra Liscio a créé pour 2024 deux timbresposte thermoréactifs. Ils évoquent visuellement un petit morceau de Suisse. Il suffit de réchauffer le cœur ou le caquelon avec le doigt pour faire apparaître une croix suisse.

