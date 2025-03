Aujourd’hui en Suisse

La Suisse adopte déjà une grande partie du droit européen. Avec les nouveaux accords bilatéraux révisés, elle y serait même tenue – non pas automatiquement, mais selon des règles contraignantes et dans un délai défini, précise la NZZ. Or, un mécanisme soulève des questions: l’UE pourrait imposer des mesures de compensation si la Suisse refusait d’adopter une norme européenne à laquelle elle est censée se conformer. Dans un tel cas, un tribunal arbitral indépendant devrait juger de la proportionnalité de ces mesures.

Thomas Cottier, professeur émérite de droit européen et de droit économique international, estime que ce nouveau mécanisme représente un atout majeur pour la Suisse. «Il rétablit un équilibre des forces bien que l’UE soit le partenaire le plus puissant», explique-t-il dans la NZZ. La Suisse disposerait ainsi d’un moyen juridique pour contester les mesures de compensation imposées par Bruxelles. Cela lui offrirait plus de marge de manœuvre et de protection juridique face à l’UE, en particulier contre des décisions politiques touchant les universités suisses ou les entreprises du secteur des technologies médicales.

Le principal sujet de discorde reste l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), en particulier au vu de la forte immigration de ces dernières années en Suisse. C’est dans ce domaine que des mesures de compensation pourraient être mises en place. Si la Suisse décidait de restreindre temporairement la libre circulation, l’UE pourrait en retour suspendre certains droits des Suisses de l’étranger, explique Thomas Cottier. Il serait envisageable, par exemple, que les Suisses vivant dans l’UE soient exclus temporairement de certaines prestations sociales de leur pays de résidence.

La libre circulation des personnes repose sur une coordination entre la Suisse et les États membres de l’UE en matière de sécurité sociale. «Une telle mesure toucherait environ un demi-million de Suisses établis à l’étranger», souligne Thomas Cottier dans la NZZ. Cela exercerait une pression politique considérable en Suisse, d’autant que la diaspora helvétique dispose d’un puissant lobby.

Traditionnellement, la Suisse privilégie la résolution politique des conflits plutôt que le recours juridique. Comparée à d’autres États, elle est encore peu expérimentée en matière d’arbitrage international, estime Thomas Cottier. Selon lui, la Suisse devrait adopter une approche plus proactive.