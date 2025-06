Aujourd’hui en Suisse

À Zoug, on a les moyens; à Berne, on prend son temps: ces clichés se vérifient aussi sur les routes de Suisse.

Le dernier classement automobile publié par l’assurance Axa montre que la population de Zoug aime les voitures de luxe. Un véhicule y coûte 67’000 francs en moyenne, soit près de 35 % de plus que la moyenne nationale.

Les habitantes et habitants de Zoug, tout comme ceux du canton de Schwytz, se distinguent aussi par le poids de leurs véhicules, plus lourds que dans le reste du pays. Cela s’explique d’une part par la taille plus imposante des voitures, mais aussi par une plus forte proportion de véhicules électriques, qui sont généralement plus lourds en raison de leur batterie.

Les voitures les plus anciennes se trouvent dans les cantons de Berne, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Extérieures, où l’âge moyen des véhicules dépasse onze ans. La population tessinoise, quant à elle, préfère les voitures récentes: les véhicules qui circulent au Tessin sont les plus jeunes de Suisse, avec une moyenne d’âge de 8,9 ans.

Appenzell Rhodes-Intérieures est un cas particulier: le demi-canton figure en haut du classement des voitures les plus chères, mais pour une raison particulière. Les grandes sociétés de location de voitures y enregistrent leurs véhicules, tout comme dans le canton de Vaud, en vertu d’un accord entre les services cantonaux des automobiles, la Confédération et les loueurs. C’est pourquoi de nombreuses voitures de location sont plaquées «AI».