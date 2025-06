Aujourd’hui en Suisse

Le chiffre est bouleversant: au premier semestre 2025, 18 femmes et filles ont été tuées en Suisse par des hommes de leur entourage proche. La réaction de la Confédération, des cantons et des communes ne s’est pas fait attendre, et a été ferme.

Lors d’une session extraordinaire, les autorités ont décidé d’augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence, de former davantage de personnel spécialisé et de mettre en place une analyse systématique des féminicides. L’objectif: détecter la violence précocement, mieux protéger les personnes concernées et sauver des vies.

La ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider, à l’origine de ces mesures, a exprimé sa colère à l’égard de ces meurtres. «Cette violence est inacceptable», a-t-elle déclaré dès le 1er mai. Elle a appelé à une lutte commune pour une société dans laquelle les femmes puissent vivre en sécurité et de manière autonome.

La pression de la population s’intensifie également: les Jeunes socialistes (Juso) réclament dans une pétition une loi contre les violences fondées sur le genre et des moyens nettement accrus pour la prévention et la protection. 24’000 personnes ont signé et exigent 350 millions de francs pour les foyers pour femmes et les offres d’aide.