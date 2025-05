Aujourd’hui en Suisse

Chères Suissesses et chers Suisses de l’étranger,



L’élection du pape fait aussi les gros titres chez nous aujourd’hui. Comme dans le reste du monde, les réactions en Suisse sont largement enthousiastes.



Le Conseil fédéral est par ailleurs très mobilisé sur le plan diplomatique. Les États-Unis et la Suisse se rencontraient ce vendredi à Genève pour des négociations relatives aux droits de douane. À Londres, le ministre des Transports Albert Rösti a, quant à lui, signé une déclaration d’intention pour une future ligne de train directe entre la Suisse et Londres.



Meilleures salutations de Berne,