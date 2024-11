Aujourd’hui en Suisse

Plusieurs acteurs du tourisme hivernal ont dévoilé le projet «Boussole neige», qui se veut une véritable «boîte à outils», selon Corinne Genoud, membre de la direction de Suisse Tourisme. L’idée principale est d’apporter des pistes, des stratégies ou des scénarios, dans lesquels les stations pourront puiser pour se renouveler. Les premières recommandations de «Boussole neige» sont attendues pour l’été prochain.

Le projet s’appuie sur des données météorologiques. Selon Adrien Michel, météorologue chez MétéoSuisse, la couverture neigeuse pourrait diminuer de 10% à 40% d’ici à 2050, en fonction de l’altitude. «L’isotherme de 0 degré, qui détermine la limite de la neige, a déjà grimpé de 300 à 400 mètres en 40 ans, et pourrait encore monter de 200 à 300 mètres d’ici aux prochaines décennies», précise-t-il.

Les professionnels de la montagne sont ainsi de plus en plus contraints de proposer des activités touristiques tout au long de l’année s’ils veulent survivre. Développement des sentiers de randonnée, création de nouvelles aires de jeu, augmentation de l’enneigement artificiel, voire abandon des pistes trop coûteuses à entretenir… les idées sont nombreuses. Certains évoquent même la possibilité de déplacer des domaines skiables vers des altitudes plus élevées.