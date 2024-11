Aujourd’hui en Suisse

En mars 1966, Paul McCartney et sa compagne de l’époque, Jane Asher, avaient loué le chalet (photo) pour une quinzaine de jours. Le Beatle s’était rendu en Suisse avec l’intention d’écrire des chansons et de skier.

Le chalet appartenait au restaurateur local Tino Meisser. Dans une interview accordée à la SRF, son fils, qui avait 20 ans à l’époque, se souvient avoir dû accompagner McCartney et Jane Asher sur les pistes après que leur Aston Martin se fut enlisée dans la neige. Bien sûr, une Aston Martin n’était peut-être pas la voiture la plus appropriée pour conduire dans les Alpes enneigées.

La star des Beatles a invité le jeune homme à prendre un petit-déjeuner, au cours duquel ils ont chanté des yodels et mangé des œufs au plat et du pain, a expliqué Tinon Meisser à SRF. Une poignée de clients et d’employés de l’hôtel Casanna à Klosters ont été témoins de l’histoire du groupe lorsque Paul McCartney a spontanément joué Eleanor Rigby au piano, une chanson qui n’avait jamais été jouée en direct auparavant.

Mais cela ne s’arrête pas là. C’est dans la salle de bains du chalet que Paul McCartney a composé la chanson For No One. «Je me suis retrouvé assis dans les toilettes d’un petit chalet suisse et j’ai écrit For No One. Je me souviens de la ligne de basse sur laquelle la chanson est basée et du personnage de la chanson: une fille debout devant le miroir en train de se maquiller», raconte Paul McCartney dans The Beatles Anthology.

Merveilleux chalet, merveilleuses vacances», avait écrit Paul McCartney dans le livre d’or, à côté d’une photo dédicacée des Beatles.