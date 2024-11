Heute in der Schweiz

Konfetti fällt auf die Menschenmenge im Lindt Museum in Kilchberg am Samstag. Die Menschen standen Schlange, um eine der 500 limitierten Tafeln der Lindt Dubai Chocolate zu ergattern, die am Samstag in den Verkauf ging. Das Besondere an der Dubai-Schokolade ist laut Lindt die Füllung, die «einen besonders hohen Anteil an feinster Pistazienpaste (24%), knusprigem Kadayif und samtigem Tahini» enthält.