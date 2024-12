Aujourd’hui en Suisse

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Comme ses voisins allemands et autrichiens, la Suisse suspend toutes les procédures et décisions d’asile pour les personnes réfugiées syriennes.

Après la chute du président syrien Bachar al-Assad, de nombreux États examinent la situation des personnes réfugiées en provenance de ce pays. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a suspendu les procédures d’asile pour les demandeuses et demandeurs d’asile syriens. Cette mesure reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre, a fait savoir le SEM lundi. Il estime qu’il n’est actuellement pas possible d’examiner de manière fondée s’il existe des motifs d’asile et si l’exécution d’un renvoi est raisonnablement exigible en droit et en pratique.

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), environ 28’000 ressortissantes et ressortissants syriens vivaient en Suisse fin 2023. Depuis le début de la guerre civile, la Syrie fait partie dans notre pays des principaux pays d’origine des demandeurs d’asile. L’Office fédéral des migrations SEM part du principe que les Syriennes et Syriens qui souhaitent rentrer dans leur pays vont d’abord attendre de voir comment la situation évolue sur place. Il peut s’écouler plusieurs semaines ou mois avant qu’une nouvelle structure stable ne se mette en place.

Le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés Filippo Grandi a appelé lundi à la «patience et à la vigilance» en ce qui concerne le retour des personnes réfugiées syriennes dans leur pays. «Le HCR conseille de se concentrer sur la question du retour et espère que les développements sur le terrain conduiront finalement à des possibilités de retour volontaires, sûres et durables, avec des personnes réfugiées capables de faire des choix éclairés», a déclaré Filippo Grandi.

