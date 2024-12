Oggi in Svizzera

The Associated Press.

Come le confinanti Germania e Austria, anche la Svizzera sospende tutte le procedure e le decisioni in materia di asilo per i rifugiati siriani .

Dopo la caduta del presidente siriano Bashar al-Assad, molti Paesi stanno riesaminando lo statuto dei rifugiati siriani. La Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha sospeso le procedure di asilo per i richiedenti asilo siriani. Questa misura rimarrà in vigore fino a nuovo avviso, ha annunciato lunedì la SEM. Secondo il comunicato pubblicato su X (ex Twitter), al momento non è possibile esaminare in modo approfondito se vi siano i presupposti per l’asilo e se sia giuridicamente e praticamente ragionevole imporre l’espulsione.

Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), alla fine del 2023 vivevano in Svizzera circa 28’000 cittadini siriani. Dall’inizio della guerra civile, la Siria è uno dei principali Paesi di provenienza dei richiedenti asilo nel nostro Paese. L’Ufficio federale della migrazione SEM parte dal presupposto che i siriani che desiderano tornare nel loro Paese aspetteranno prima di tutto di vedere come evolve la situazione sul posto. Possono essere necessarie diverse settimane o mesi perché si formi una nuova struttura stabile.

Lunedì, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi ha chiesto “pazienza e vigilanza” per quanto riguarda il ritorno dei rifugiati siriani nel loro Paese. “L’UNHCR consiglia di concentrarsi sulla questione del ritorno e spera che gli sviluppi sul campo portino alla fine a ritorni volontari, sicuri e sostenibili, con i rifugiati in grado di fare scelte informate”, ha dichiarato Grandi.