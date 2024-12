Heute in der Schweiz

Nach dem Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad prüfen viele Staaten die Lage der syrischen Flüchtlinge. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat die Asylverfahren für syrische Asylsuchende sistiert. Diese Massnahme bleibe bis auf weiteres in Kraft, teilte das SEM am Montag mit. Es sei derzeit nicht möglich, fundiert zu prüfen, ob Asylgründe vorlägen und ob der Vollzug einer Wegweisung rechtlich und praktisch zumutbar sei, heisst es in der Mitteilung auf X (ehemals Twitter).

Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) lebten Ende 2023 rund 28’000 syrische Staatsangehörige in der Schweiz. Seit Beginn des Bürgerkriegs gehört Syrien hierzulande zu den Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden. Das Bundesamt für Migration SEM geht davon aus, dass Syrerinnen und Syrer, die in ihr Land zurückkehren wollen, zunächst abwarten werden, wie sich die Situation vor Ort entwickelt. Es kann mehrere Wochen oder Monate dauern, bis sich eine neue stabile Struktur gebildet hat.

Der UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi rief am Montag zu «Geduld und Wachsamkeit» im Hinblick auf die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihr Land auf. «Das UNHCR rät dazu, sich auf die Frage der Rückkehr zu konzentrieren und hofft, dass die Entwicklungen vor Ort schliesslich zu freiwilligen, sicheren und nachhaltigen Rückkehrmöglichkeiten führen – mit Flüchtlingen, die in der Lage sind, informierte Entscheidungen zu treffen», sagte Grandi.