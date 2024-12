Aujourd’hui en Suisse

Lorsque vous lisez le journal ou écoutez la radio, savez-vous s’il s’agit d’un article, de l’opinion d’un ou d’une journaliste, ou d’une publicité? Selon une nouvelle étude de l’Office fédéral de la communication, de nombreuses personnes en Suisse ont du mal à faire la distinction.

3000 personnes de Suisse alémanique et romande ont participé à ce sondage représentatif. Le résultat est décevant: en moyenne, elles ont obtenu 6 points sur 19. Les participantes et participants devaient évaluer l’importance de différents reportages d’actualité pour la politique et la société en Suisse. Ces personnes devaient ensuite décider s’il s’agissait d’une actualité, d’un commentaire, d’une publicité ou même d’une infox (fake news).

Les résultats montrent que les germanophones, les hommes et les personnes plus instruites ont une compétence médiatique plus élevée que les francophones, les femmes et les personnes moins instruites. Il est intéressant de noter que les participantes et participants ont eu plus de facilité à démasquer les messages d’information douteux sur les réseaux sociaux, leur compétence en la matière étant meilleure que leur compétence médiatique.