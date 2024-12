Oggi in Svizzera

Caduta del regime di Bashar al-Assad: cosa succede ai beni siriani congelati in Svizzera ?

Il dittatore siriano Bashar al-Assad è stato rovesciato dalle forze ribelli ed è fuggito a Mosca con la sua famiglia. Nel frattempo, 99 milioni di franchi di beni siriani sono stati congelati in conti nella Confederazione, come ha dichiarato al quodiziano zurighese Neue Zürcher Zeitung (NZZ) la Segreteria di Stato per gli Affari economici.

Dopo lo scoppio della guerra civile siriana nel 2011, il Consiglio federale ha seguito l’UE e ha imposto sanzioni contro la Siria. Novantanove milioni di franchi sono molti soldi, ma erano ancora di più nel 2013, quando la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ne segnalava 130. Cosa è successo allora?

La SECO cita come motivi la diminuzione del valore dei depositi di titoli, gli effetti dei tassi di cambio o il fatto che le persone e le organizzazioni interessate potrebbero essere state nel frattempo rimosse dall’elenco delle sanzioni. Quest’ultimo è attualmente di 72 pagine e viene costantemente aggiornato. I milioni rimarranno bloccati per il momento. “Finché le sanzioni dell’UE contro la Siria rimarranno in vigore, anche la Svizzera potrà mantenere le sue”, afferma la SECO.