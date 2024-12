Heute in der Schweiz

Heute wurde im Parlament ein Verbot der Hamas diskutiert. Nach dem Ständerat hat nun auch der Nationalrat einem Verbot zugestimmt. Das Ziel des Verbots ist es, Personen, die mit der Terrororganisation in Verbindung stehen, an der Einreise in die Schweiz zu hindern oder leichter auszuweisen, sowie die Geldflüsse der Terrororganisation zu unterbrechen. Die Gegner:innen des Verbots befürchten, dass es einen Dominoeffekt auslösen und auch andere Organisationen verboten werden könnten. Der Nationalrat hätte heute auch über ein Verbot der Schiiten-Miliz Hisbollah diskutieren sollen, dafür fehlte jedoch die Zeit.

Des Weiteren hat der Ständerat heute eine Motion gutgeheissen, die für Sie im Ausland interessant ist: Die Motion fordert den Bundesrat auf, die rechtlichen Grundlagen für digitales Unterschriftensammeln (E-Collecting) zu schaffen. So könnten in der Schweiz registrierte Auslandschweizer:innen ebenfalls an Unterschriftensammlungen teilnehmen. Als nächstes muss der Nationalrat darüber entscheiden.