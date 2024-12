Aujourd’hui en Suisse

Cela faisait huit ans que la station des Paccots, dans le canton de Fribourg, n’avait pas pu ouvrir pendant les vacances de Noël, faute de neige. Pas facile donc de trouver du personnel lorsque la neige est finalement au rendez-vous. «On a pas mal de bénévoles ou d’employés auxiliaires. Comme on n’arrive pas toujours à leur offrir un plein-temps, on se tourne vers des personnes ayant un travail accessoire, comme des jeunes ou des retraités», explique Olivier Berthoud, membre du conseil d’administration de la station.

Cette année, la situation est toutefois moins tendue qu’au cours des deux dernières années, marquées par une grave pénurie de main-d’œuvre. «Aujourd’hui, on n’est plus dans une grosse pénurie», admet toutefois Lionel Fontaine, directeur d’Hotelis, une agence spécialisée dans le recrutement pour l’hôtellerie et la restauration, interrogé par la RTS.

La situation s’améliore grâce à la formation d’une nouvelle génération de professionnels, mais aussi grâce à l’arrivée de renforts venus de l’étranger. Pour répondre aux importants besoins des stations suisses, Lionel Fontaine doit aller chercher le personnel au-delà des frontières helvétiques: «Nous avons de plus en plus de travailleurs venant de France, mais aussi d’Italie, et pour la Suisse alémanique, d’Autriche ou d’Allemagne.»