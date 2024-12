Oggi in Svizzera

Come molti, forse anche voi state approfittando delle festività per andare a sciare. Nelle Alpi svizzere, le stazioni sciistiche stanno registrando un grande afflusso di turisti grazie alle abbondanti nevicate , ma devono far fronte alla carenza di personale.

Negli ultimi otto anni, la stazione di Les Paccots, nel cantone di Friburgo, non ha potuto aprire per le vacanze di Natale a causa della mancanza di neve. Non è quindi facile trovare personale quando finalmente arriva la neve. “Abbiamo molti volontari e personale ausiliario. Poiché non possiamo sempre offrire loro un lavoro a tempo pieno, ci rivolgiamo a persone con un lavoro secondario, come giovani o pensionati”, spiega Olivier Berthoud, membro del consiglio di amministrazione del resort.



Quest’anno, tuttavia, la situazione è meno tesa rispetto agli ultimi due anni, caratterizzati da una forte carenza di manodopera. “Tuttavia, Lionel Fontaine, direttore di Hotelis, un’agenzia specializzata nel reclutamento per il settore alberghiero e della ristorazione, intervistato da RTS, ammette che non siamo più ina un periodo di carenza di personale.

La situazione sta migliorando grazie alla formazione di una nuova generazione di professionisti, ma anche grazie all’arrivo di rinforzi dall’estero. Per soddisfare le enormi esigenze dei resort svizzeri, Lionel Fontaine deve guardare oltre i confini della Svizzera per trovare personale: “Riceviamo sempre più lavoratori dalla Francia, ma anche dall’Italia e, per la Svizzera tedesca, dall’Austria e dalla Germania