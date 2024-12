Heute in der Schweiz

Am Morgen des 4. Mai 2021 wurde eine der exponiertesten Schweizer Diplomatinnen, die stellvertretende Leiterin des Schweizer Büros für Foreign Interests im Iran, leblos vor ihrem Wohnhaus in Teheran aufgefunden. Noch am selben Tag erklärte ein Sprecher der örtlichen Rettungsdienste, dass Selbstmord ausgeschlossen sei. Wegen des Verdachts auf Mord eröffnet die Bundesanwaltschaft (BA) daher ein Strafverfahren gegen Unbekannt.

Nach einer ersten Autopsie im Iran wurde die Leiche der Diplomatin für eine zweite Autopsie in die Schweiz zurückgebracht. Dabei stossen die Ärzte auf eine ungewöhnliche Situation: Gehirn, Herz, eine Niere und Teile der Wirbelsäule sind nicht mehr vorhanden. Die genaue Todesursache kann deswegen nicht festgestellt werden, aber es gibt keine Hinweise auf Gewalt.

Im Laufe der Ermittlungen tauchen jedoch Hinweise auf, welche eine Selbstmordthese stützen. So hatte die Diplomatin in der Nacht ihres Todes mehrere Telefonanrufe getätigt und eine handschriftliche Notiz hinterlassen, in der sie Anweisungen gab, was nach ihrem Tod geschehen sollte.

In ihrer Einstellungsverfügung kommt die Bundesanwaltschaft nun zum Schluss, dass der Anfangsverdacht, die Diplomatin könnte Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein, nicht bestätigt werden konnte.