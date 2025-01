Aujourd’hui en Suisse

L’un des hommes les plus riches de Suisse et son épouse ont décidé qui hériterait de leur fortune. Martin Haefner, propriétaire de l’importateur automobile Amag, et Marianne Haefner ont créé une fondation d’utilité publique qui soutiendra des projets écologiques, sociaux et culturels.

Où iront les milliards de Martin et Marianne Haefner après leur décès? Le couple qui n’a pas d’enfant devait clarifier sa succession. Les époux ont ainsi créé une fondation qui héritera de leur argent. On parle là de sommes importantes: Martin Haefner, 70 ans, fait partie des 300 personnes les plus riches de Suisse, avec une fortune estimée entre cinq et six milliards de francs suisses, selon le magazine Bilanz.

La fondation d’utilité publique Martin+Marianne Haefner, basée à Zurich, soutiendra différents projets. Le couple a identifié quatre domaines prioritaires: la science et la technologie, la lutte contre la pauvreté extrême, la culture ainsi que la biodiversité.

Martin et Marianne Haefner ont déjà fait des dons significatifs par le passé. Le média Watson cite quelques-unes de leurs contributions notables: 20 millions de francs pour le nouvel hôpital pédiatrique de Zurich, 40 millions de francs pour la Fondation de l’École polytechnique fédérale de Zurich, 1 million de francs via Amag pour les victimes du tsunami de 2004.