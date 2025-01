Oggi in Svizzera

I soldati e le soldatesse svizzeri saranno meno eleganti in futuro. Come misura di risparmio, l’esercito ha deciso di non fornire più un’uniforme di uscita a tutte le reclute .

Non si tratta di un risparmio di poco conto. In un momento in cui il Parlamento ha aumentato il budget di quattro miliardi di franchi per i prossimi anni, l’esercito ha deciso di risparmiare sulle uniformi di uscita. Queste non saranno più distribuite a tutti i militi, ma solo a quelli con compiti di rappresentanza. In questo modo si dovrebbero risparmiare 5,2 milioni di franchi all’anno.

L’uniforme di uscita dell’esercito svizzero è nota anche come “uniforme di uscita 95” o “uniforme A”. Consiste in una giacca grigia, pantaloni o gonna dello stesso colore, una camicia, una cravatta, una cintura e un cappotto. Chi possiede questa uniforme deve restituirla al termine del servizio militare. Quando possibile, vengono riparate e riutilizzate dai militi della leva successiva. In caso contrario, vengono distrutte.

L’esercito ha anche deciso di realizzare un taglio di 210 milioni di euro sugli stipendi del personale da qui al 2030, che corrisponde a un risparmio del 3%. Questi interventi di risparmio sui costi operativi rispondono a una richiesta del Parlamento e dovrebbero consentire maggiori investimenti per il rafforzamento delle capacità di difesa.