Heute in der Schweiz

Einer der reichsten Männer der Schweiz und seine Frau haben entschieden, wer ihr Vermögen erben soll. Martin Haefner, Besitzer des Autoimporteurs Amag, und Marianne Haefner haben eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die ökologische, soziale und kulturelle Projekte unterstützen will.

Wohin fliessen die Milliarden von Martin und Marianne Haefner nach ihrem Tod? Das kinderlose Ehepaar muss seinen Nachlass regeln. Es gründete eine Stiftung, die sein Geld erben soll. Es geht um grosse Summen: Der 70-jährige Martin Haefner gehört zu den 300 reichsten Menschen der Schweiz und verfügt laut der Zeitschrift Bilanz über ein geschätztes Vermögen von fünf bis sechs Milliarden Franken.

Die gemeinnützige Stiftung Martin+Marianne Haefner mit Sitz in Zürich wird verschiedene Projekte unterstützen. Das Ehepaar hat vier Schwerpunkte definiert: Wissenschaft und Technologie, Bekämpfung extremer Armut, Kultur und Biodiversität.

Martin und Marianne Haefner haben bereits in der Vergangenheit namhafte Beträge gespendet. Watson nennt einige davon: 20 Millionen Franken für das neue Kinderspital in Zürich, 40 Millionen Franken für die Stiftung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), eine Million Franken über die Amag für die Opfer des Tsunamis von 2004 in Südostasien.