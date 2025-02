Aujourd’hui en Suisse

Des résidus de pneus ont été trouvés dans des légumes vendus en Suisse . En effet, chaque fois qu’une voiture ou un camion freine, de minuscules fragments de pneus – d’une taille typique de 2,5 à 40 µm – se détachent et sont dispersés par la pluie et le vent.

Une étude commandée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire a révélé la présence de résidus de pneus dans près d’un tiers des légumes échantillonnés. Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont testé une centaine d’échantillons de légumes couramment consommés et ont constaté que «des contaminations ont été détectées dans tous les types de légumes, avec 31% d’échantillons contenant des niveaux quantifiables de quatre composés».

La cause? Les additifs utilisés pour améliorer la qualité et la durabilité des pneus. Ces particules se retrouvent principalement dans les sols avoisinants, se mélangent aux eaux de ruissellement des autoroutes et pénètrent dans les rivières et les lacs. La pollution liée aux pneus est un problème majeur: une étude du Laboratoire fédéral pour la science et la technologie des matériaux (EMPA) indique que l’usure des pneus est responsable de 90% des microplastiques rejetés dans l’environnement.

Parmi les légumes testés figuraient la laitue, le chou, les épinards, les oignons, les pommes de terre, les carottes, les tomates, les poivrons, les courgettes et les courges. Les produits ont été achetés auprès de grands et de petits détaillants et provenaient de Suisse, d’Italie, d’Espagne et de France.