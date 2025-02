Heute in der Schweiz

Eine vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) in Auftrag gegebene Studie hat in fast einem Drittel des untersuchten Gemüses Reifenrückstände gefunden. Forscher der ETH Lausanne untersuchten rund 100 Proben von beliebten Gemüsesorten und stellten fest, dass «Verunreinigungen in allen Gemüsesorten nachgewiesen wurden, wobei 31% der Proben quantifizierbare Mengen von vier chemischen Verbindungen enthielten.»

Die Ursache? Zusatzstoffe, die zur Verbesserung der Qualität und Haltbarkeit von Reifen verwendet werden. Diese Partikel landen auf dem Boden, vermischen sich dort mit dem Abfluss von Autobahnen und gelangen so in Flüsse und Seen. Die Verschmutzung durch Reifen ist ein grosses Problem: Eine Studie der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) zeigt, dass 90% des Mikroplastiks, das in die Umwelt gelangt, auf den Reifenabrieb zurückzuführen ist.

«Da Fahrzeugreifen für den Schweizer Markt ausschliesslich aus dem Ausland importiert werden, würde eine einseitige Beschränkung von Reifenadditiven in der Schweiz zu erheblichen Handelshemmnissen führen und ist daher nicht realistisch», sagte Sprecherin Dorine Kouyoumdjian letztes Jahr im Interview mit meinem Kollegen Simon Bradley.

Zu den getesteten Gemüsesorten gehörten Salat, Kohl, Spinat, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Paprika, Zucchini und Kürbis. Das Gemüse wurde sowohl von grossen als auch von kleinen Einzelhändlern gekauft und stammte aus der Schweiz, Italien, Spanien und Frankreich.