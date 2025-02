Oggi in Svizzera

A dicembre, la Svizzera e l’UE hanno finalizzato un accordo sulle future relazioni bilaterali. Tuttavia, la Svizzera era tenuta ad ammorbidire le sue politiche di protezione dei salari per allinearsi agli standard dell’UE. Uno dei principali punti di contesa riguardava i rimborsi spesa per i lavoratori dell’UE in Svizzera. Secondo le nuove regole, questi lavoratori riceveranno i rimborsi in base alle tariffe dei loro Paesi d’origine piuttosto che alle tariffe svizzere più elevate, rispecchiando il sistema in vigore all’interno dell’UE.

I sindacati svizzeri avevano espresso forti preoccupazioni soprattutto per la mancanza di chiarezza in merito alla tutela dei salari, temendo che il “dumping salariale” – il sottopagamento dei lavoratori stranieri al di sotto dei livelli di mercato – potesse creare una concorrenza sleale per i dipendenti locali. Senza il sostegno dei sindacati, il trattato UE-Svizzera difficilmente potrebbe superare lo scoglio delle urne nella Confederazione.

Il Governo ha quindi riconosciuto la necessità di ulteriori garanzie e ha sviluppato un quadro di protezione in tre parti per affrontare queste preoccupazioni. Dopo più di 60 tavole rotonde, il Consiglio federale ha preannunciato le misure concordate in una conferenza stampa questo pomeriggio. Il ministro svizzero dell’Economia Guy Parmelin ha espresso fiducia nel fatto che la tabella di marcia presentata oggi aprirà la strada a un accordo finale tra le parti sociali entro aprile.