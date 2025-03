Aujourd’hui en Suisse

La contrebande de viande en Suisse se professionnalise de plus en plus . L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a indiqué que 263 tonnes de viande importée illégalement ont été détectées en 2023, soit plus du double des 120 tonnes enregistrées en 2022.

La viande de contrebande est achetée à l’étranger à bas prix et revendue en Suisse à des tarifs nettement plus élevés, en contournant les taxes et les droits de douane. Selon Jean-Claude Duvoisin, haut fonctionnaire de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, ce commerce est si lucratif qu’il peut être plus rentable que le trafic de drogue, en raison des risques moindres qu’il comporte.

Les viandes les plus couramment introduites en contrebande sont le bœuf, le poulet et l’agneau, ainsi que les viandes exotiques et le gibier sauvage, dont certaines enfreignent les lois sur la sécurité alimentaire et la protection des espèces. Toutefois, les autorités assurent que le risque que de la viande contaminée parvienne aux consommateurs reste faible.

À titre de comparaison, les importations légales de viande en Suisse se sont élevées à 105’000 tonnes l’année dernière. La viande de contrebande ne représentant que 0,2% de l’offre globale. Les autorités ont intensifié les enquêtes et déployé des équipes spéciales pour lutter contre ce trafic.

