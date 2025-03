Aujourd’hui en Suisse

La Suisse a l’un des plus anciens gouvernements d’Europe en termes d’âge. Et le nouveau conseiller fédéral Martin Pfister ne changera rien à l’affaire. Ce sont toutefois d’autres espoirs, très particuliers, qui reposent désormais sur lui.

Un jour après l’élection du nouveau conseiller fédéral Martin Pfister (61 ans), le quotidien alémanique Der Bund se penche sur l’âge de nos conseillères et conseillers fédéraux et fait le constat suivant: la Suisse a l’un des plus vieux gouvernements d’Europe.

Ce n’est toutefois pas la faute de Martin Pfister, qui est tout de même un an plus jeune que sa prédécesseure Viola Amherd. L’âge moyen du Conseil fédéral est actuellement de 61,1 ans. Seule l’Italie a un gouvernement plus âgé, avec une moyenne d’âge de 62,5 ans. A l’autre extrémité de l’échelle, on trouve le Monténégro (44,5 ans) et le Danemark (45,7 ans).

Pourquoi notre gouvernement est-il si vieux? «L’ancienneté est appréciée en Suisse», écrit le Bund, les candidates et candidats plus âgés privilégiés. De plus, pour y faire carrière en politique, il faut généralement faire le circuit complet, c’est-à-dire partir de l’échelon communal et gravir les marches jusqu’au Palais fédéral. Cela prend beaucoup de temps.

Quant à Martin Pfister, le nouveau conseiller fédéral, «les espoirs reposent sur le nouveau venu», écrit l’Aargauer Zeitung. Il ne s’agit pas seulement de son travail politique. Ces derniers mois, les échanges au sein du Conseil fédéral semblent s’être déroulés de manière peu collégiale. Il a été question de personnalités dominantes et de blocs au sein du gouvernement. Le conciliant Martin Pfister aura pour mission de ressouder le gouvernement national.