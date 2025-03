Aujourd’hui en Suisse

Par 113 voix contre 71, le Conseil national n’a en effet pas voulu entrer en matière lundi soir sur le projet de modification de la Loi sur les étrangers et leur intégration, qui a ainsi été définitivement sabordé.

Une personne originaire d’un pays de l’UE ou de l’AELE résidant en Suisse et mariée à une personne originaire d’un pays tiers (non UE/AELE) a le droit d’être rejointe en Suisse par les parents et les grands-parents de son conjoint, en vertu des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la convention de l’AELE. Cette possibilité est exclue pour les ressortissants suisses, pour qui le regroupement familial en provenance de pays tiers n’est accordé qu’au conjoint et aux enfants mineurs.

Le projet visant à éliminer cette disparité était issu des rangs du Parti socialiste, qui dénonce une discrimination. Au nom de la majorité de la Commission des institutions politiques, le conseiller national UDC Piero Marchesi a en revanche qualifié l’intervention de «puissante incitation migratoire» qui risque de peser sur le portefeuille des contribuables.