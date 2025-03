Aujourd’hui en Suisse

La clique, qui avait pour thème «Mit dir red ich nid» (je ne parle pas avec toi), voulait mettre en avant le fait que, de plus en plus, les gens ne parlent plus qu’à celles et ceux qui pensent comme eux. Elle a notamment défilé avec des masques en forme de doigt d’honneur et une lanterne sur laquelle figurait Donald Trump.

Une première vidéo de la clique durant le cortège a été publiée sans commentaire sur TikTok. Puis elle a été coupée et publiée par un compte Instagram, qui décrit la troupe avec ses fifres et tambours comme étant une manifestation contre le président des États-Unis. Le carnaval n’est mentionné à aucun moment.

Selon Liz Voss, une Américaine qui vit à Bâle, le discours politique aux États-Unis est «direct et impitoyable». Les Américaines et Américains auraient donc du mal à comprendre l’aspect satirique du carnaval. Elle dit d’ailleurs avoir reçu de nombreux messages concernant la vidéo et a dû en expliquer le contexte.