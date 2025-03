Aujourd’hui en Suisse 

L’entreprise pharmaceutique bâloise Roche réduit ses initiatives en matière de diversité en réponse à un décret du président américain Donald Trump , qui interdit les projets sur le lieu de travail visant à promouvoir l’égalité des chances. Dans une lettre à son personnel, Roche a annoncé que ses bureaux de la diversité à Bâle et aux États-Unis allaient être renommés et réorganisés.

Roche emploie 26’000 personnes aux États-Unis, ce qui en fait l’effectif le plus important en dehors de la Suisse. L’entreprise pharmaceutique réalise la moitié de son chiffre d’affaires aux États-Unis. En raison de l’importance du marché américain, Roche a donc adapté son organisation dans le monde entier.

L’entreprise a déclaré que ses objectifs en matière de diversité culturelle et de genre allaient être supprimés. Auparavant, l’objectif de Roche était que 38% des postes de direction soient occupés par des femmes et que sa main-d’œuvre soit composée de 19% de minorités ethniques. Ces objectifs seront remplacés par une approche plus large de «l’inclusion et de l’appartenance» plutôt que par des objectifs mesurables.

Roche n’est pas la seule à procéder à de tels changements. Lundi, UBS a supprimé toute référence à la diversité, à l’équité et à l’inclusion dans son rapport annuel et son rapport sur le développement durable 2024, ce qui contraste fortement avec l’année précédente, où le terme apparaissait 21 fois. Selon l’agence de presse Bloomberg, cela met en évidence une tendance croissante dans les banques et les entreprises en Europe, qui ajustent de plus en plus leurs politiques en réponse aux mouvements anti-diversité aux États-Unis.